i figli chiedono solo di essere ascoltati

Un sondaggio condotto da Gallup e dalla Walton Family Foundation rivela che otto giovani su dieci desiderano essere ascoltati dai genitori. I dati mostrano come molti adolescenti sentano il bisogno di condividere le proprie opinioni e sentirsi presi sul serio all’interno delle famiglie. La ricerca evidenzia una richiesta di attenzione che, secondo i partecipanti, potrebbe migliorare i rapporti familiari e il loro benessere emotivo.

C’è il tavolo intorno al quale ci si ritrova a cena, per chi ancora lo fa. O la cucina dalla quale si passa tutti, il viaggio in macchina, l’incrociarsi in un corridoio, in una stanza, in un salotto. E c’è, in tutto questo, un silenzio che gli adulti non riescono a scalfire. Secondo un sondaggio firmato da Gallup e dalla Walton Family Foundation, realizzato l’anno scorso su 1.675 coppie genitore-figlio tra i 10 e i 18 anni, almeno l’80% dei ragazzi della Generazione Z dice che è utile quando i propri genitori parlano con loro di salute mentale, esperienze scolastiche e social media. Eppure molti di quei genitori evitano sistematicamente questi argomenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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