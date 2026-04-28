Carabiniere morto i genitori chiedono di essere ascoltati | Si indaghi per istigazione al suicidio

I genitori del maresciallo dei Carabinieri di 25 anni trovato morto lo scorso 22 aprile chiedono di essere ascoltati dalle autorità. La loro richiesta si inserisce nelle indagini che, finora, ritengono possibile un suicidio, ma ora si sta considerando anche l’ipotesi di un’istigazione al suicidio. L’inchiesta si è arricchita di nuovi elementi e prosegue con l’obiettivo di chiarire le circostanze della morte del giovane militare.

Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sulla morte del giovane maresciallo dei Carabinieri Giovanni Sparago, 25 anni di Curti, in servizio presso il Comando Carabinieri de La Spezia, deceduto lo scorso 22 aprile in circostanze che, allo stato, vengono ricondotte all’ipotesi del suicidio.I.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Carabiniere morto a La Spezia: “Si indaghi per istigazione al suicidio”Tempo di lettura: 2 minutiI genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, 25 anni, in servizio al comando Carabinieri di La Spezia e... Carabiniere si uccide a La Spezia, i genitori: “Indagate per istigazione al suicidio”La Spezia, 28 aprile 2026 – I genitori del maresciallo dei carabinieri in servizio al comando di La Spezia e morto suicida il 22 aprile, hanno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Seveso, tragedia in caserma: carabiniere di 55 anni si toglie la vita; Sant'Agata de' Goti, riecco l'omaggio al carabiniere eroe Della Ratta; Ex militare con problemi psichiatrici prende in ostaggio i genitori a Palermo, liberati grazie ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco; Marinella, caos sulle concessioni: La stagione balneare è a rischio. Carabiniere morto alla Spezia, i genitori non credono al suicidio e scrivono alla procura: InterrogateciI genitori del maresciallo 25enne dei carabinieri, morto il 22 aprile, hanno depositato una richiesta al pubblico ministero della Spezia, Monica Burani ... ilsecoloxix.it Carabiniere morto, i familiari: Si indaghi per istigazione al suicidioI genitori chiedono alla Procura che ha avviato un'inchiesta esplorativa di essere interrogati: Si confidava con noi, amava la vita ... rainews.it Carabiniere suicida in caserma, il papà: “Le persone che ti hanno indotto a fare questo gesto avranno quanto meritano” https://infodifesa.it/carabiniere-morto-suicida-la-spezia-lettera-padre-persecuzioni-cattiverie/ - facebook.com facebook I genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, 25 anni, in servizio al comando Carabinieri di La Spezia e morto il 22 aprile dopo essersi probabilmente suicidato, hanno nominato come loro legali di fiducia gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, x.com