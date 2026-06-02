Tumore al seno | il test genomico può evitare la chemioterapia

Un test genomico che analizza 50 geni può aiutare a decidere se una paziente con tumore al seno debba ricevere la chemioterapia. Il test valuta caratteristiche molecolari del tumore per identificare chi ha bisogno di trattamenti più aggressivi e chi può evitarli. I criteri per la chemio si basano su specifici marcatori genetici e sulla probabilità di recidiva. Questa procedura mira a personalizzare le terapie, riducendo trattamenti inutili.

? Domande chiave Come può un test di 50 geni decidere la terapia?. Quali sono i criteri che distinguono chi deve fare la chemio?. Perché la terapia ormonale da sola garantisce una sopravvivenza del 94%?. Cosa cambia concretamente nella qualità della vita delle pazienti?.? In Breve Studio Optima su 4.429 pazienti coinvolge Regno Unito, Australia e Thailandia.. Test Prosigna di Veracyte analizza l'attività di 50 geni nel tessuto tumorale.. Tasso di sopravvivenza senza recidive del 94% per chi evita la chemioterapia.. Il professor Iain MacPherson evidenzia benefici fisici ed emotivi per i pazienti.. Un test genomico rivoluzionario apre la strada alla medicina personalizzata per il cancro al seno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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How can genomics help us understand cancer

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