Tumore al colon-retto la scelta quotidiana che ti condanna

Da liberoquotidiano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tumore al colon-retto resta tra le principali cause di morte per cancro, anche se può essere prevenuto con screening e modifiche dello stile di vita. La diagnosi precoce permette di intervenire prima che la malattia progredisca. Tuttavia, molti pazienti vengono diagnosticati in stadi avanzati, riducendo le possibilità di cura. La prevenzione include l’adozione di una dieta equilibrata, attività fisica regolare e controlli periodici.

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Il tumore del colon-retto continua a rappresentare una delle principali sfide per la salute pubblica, nonostante sia una delle neoplasie più prevenibili. Alimentazione, stile di vita, adesione ai programmi di screening e diagnosi precoce giocano un ruolo fondamentale nel ridurre il rischio e migliorare le possibilità di guarigione. A fare il punto della situazione è la dottoressa Costanza Alvisi, direttore della Struttura Complessa di Endoscopia Digestiva dell’ASST di Pavia, consigliere nazionale della SIED e della FISMAD, che analizza i principali fattori di rischio, le strategie di prevenzione e le più recenti innovazioni terapeutiche e diagnostiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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