Tumore al colon-retto metastatico e non operabile | scoperta la sentinella che predice il beneficio delle cure
Una nuova ricerca ha identificato un biomarcatore che permette di prevedere il successo delle terapie in pazienti con tumore al colon-retto metastatico non operabile. Lo studio, condotto in un centro oncologico, ha analizzato campioni di tessuto e sangue per individuare questa “sentinella”. I risultati mostrano che la presenza di questo marker correlava con una migliore risposta ai trattamenti. La scoperta potrebbe influenzare le strategie terapeutiche, migliorando la personalizzazione delle cure.
Pisa, 1 giugno 2026 – Un ruolo di primo piano anche quest’anno per l’ oncologia pisana all’attesissima edizione 2026 del Meeting annuale dell’Asco-American Society of Clinical Oncology a Chicago (29 maggio - 2 giugno) con tre importanti contributi sul carcinoma colo-rettale, sul tumore del pancreas e su quello delle vie biliari che verranno presentati alla platea che riunisce tutti gli esponenti di spicco della ricerca oncologica mondiale. https:www.lanazione.itcronacatumore-pancreas-possibilita-cura-r1kljs1w Il biomarcatore "sentinella” del tumore del colon-retto. Il Merit Award della Conquer Cancer Foundation, destinato ai migliori contributi di giovani ricercatori, verrà consegnato a Paolo Ciracì, specializzando in Oncologia medica all’Università di Pisa all’ultimo anno e in forza nell’Unità operativa di Oncologia medica 2 dell’Aoup. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tumore al colon in aumento tra gli under 50. L'allarme dei medici: «Entro il 2040 crescerà dell'80%»
Notizie e thread social correlati
Tumore al colon-retto metastatico, all'Istituto di Candiolo viene scoperta la fragilità delle cellule canceroseAll'Istituto di Candiolo, i ricercatori hanno identificato una nuova strategia terapeutica per il tumore al colon-retto metastatico, in casi in cui...
Tumore del colon-retto, la strategia che colpisce le cellule resistentiNuova ricerca propone una strategia terapeutica contro il tumore del colon-retto, che rappresenta la terza neoplasia più diffusa tra gli uomini e la...
Temi più discussi: Tumore colon-retto: trattamenti e cura all’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio; Tumore del colon-retto, studio individua una strategia contro la resistenza ai farmaci anti-EGFR; Tumore al colon, arriva anche il test del sangue tra gli esami consigliati: cosa cambia negli screening; Tumore al colon: il segnale da non ignorare (anche se sei giovane).
Ci siamo messi a #correre per la #prevenzione del #tumore al #colon-retto! Molti dei membri della #SIED sono stati tra i protagonisti a Milano della terza edizione della Fun Run & Walk organizzata nell’ambito degli ESGE Days. Info e fotogallery su: linkedin.co x.com
SIcomunicazione Rosso. . Nuove prospettive nella cura del tumore del colon-retto metastatico. A Napoli specialisti ed esperti si sono confrontati sulle sfide legate a una delle forme oncologiche più complesse, soprattutto nei pazienti già sottoposti a precedenti facebook
Tumore al colon-retto: scoperta la sentinella che predice il beneficio delle cureGli specialisti dell’Aoup hanno confermato un ruolo di primo piano al Meeting annuale internazionale Asco con tre importanti contributi sul carcinoma colo-rettale, sul tumore del pancreas e su quello ... lanazione.it
C'è qualche cura per il cancro del colon in stadio 3B reddit
Tumore del colon-retto metastatico, a Napoli confronto su nuove frontiere terapeuticheNapoli - Nuove prospettive di cura per i pazienti affetti da tumore del colon-retto metastatico sono state al centro di un confronto tra specialisti ed ... pupia.tv