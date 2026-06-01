Tumore al colon-retto metastatico e non operabile | scoperta la sentinella che predice il beneficio delle cure

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Una nuova ricerca ha identificato un biomarcatore che permette di prevedere il successo delle terapie in pazienti con tumore al colon-retto metastatico non operabile. Lo studio, condotto in un centro oncologico, ha analizzato campioni di tessuto e sangue per individuare questa “sentinella”. I risultati mostrano che la presenza di questo marker correlava con una migliore risposta ai trattamenti. La scoperta potrebbe influenzare le strategie terapeutiche, migliorando la personalizzazione delle cure.