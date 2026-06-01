Tumore al colon-retto metastatico e non operabile | scoperta la sentinella che predice il beneficio delle cure

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova ricerca ha identificato un biomarcatore che permette di prevedere il successo delle terapie in pazienti con tumore al colon-retto metastatico non operabile. Lo studio, condotto in un centro oncologico, ha analizzato campioni di tessuto e sangue per individuare questa “sentinella”. I risultati mostrano che la presenza di questo marker correlava con una migliore risposta ai trattamenti. La scoperta potrebbe influenzare le strategie terapeutiche, migliorando la personalizzazione delle cure.

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Pisa, 1 giugno 2026 – Un ruolo di primo piano anche quest’anno per l’ oncologia pisana all’attesissima edizione 2026 del Meeting annuale dell’Asco-American Society of Clinical Oncology a Chicago (29 maggio - 2 giugno) con tre importanti contributi sul carcinoma colo-rettale, sul tumore del pancreas e su quello delle vie biliari che verranno presentati alla platea che riunisce tutti gli esponenti di spicco della ricerca oncologica mondiale. https:www.lanazione.itcronacatumore-pancreas-possibilita-cura-r1kljs1w Il biomarcatore "sentinella” del tumore del colon-retto. Il Merit Award della Conquer Cancer Foundation, destinato ai migliori contributi di giovani ricercatori, verrà consegnato a Paolo Ciracì, specializzando in Oncologia medica all’Università di Pisa all’ultimo anno e in forza nell’Unità operativa di Oncologia medica 2 dell’Aoup. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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