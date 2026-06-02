Tuffo nella pozza sotto la cascata | il 15enne Ibrahima Ndaw non ce l’ha fatta
Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto immerso in una pozza sotto una cascata. È stato trasportato in ospedale, dove ha combattuto per quasi una settimana tra vita e morte, ma non è riuscito a sopravvivere.
Luzzana, 2 giugno 2026 – Quasi una settimana di battaglia in un letto di ospedale, fra la vita e la morte. Ieri, purtroppo, si sono spente le speranze della famiglia di riabbracciare Ibrahima Ndaw, il 15enne di origini senegalesi finito all’ospedale in gravissime condizioni dopo essersi tuffato nella pozza formata dal torrente Bragazzo sotto la cascata del Parco del Gigante a Luzzana, in Val Cavallina. Ibrahima viveva a Pedrengo con la famiglia. Frequentava la prima superiore all’Abf di Trescore Balneario, dove studiava per diventare operatore elettrico. Il dramma. Il ragazzo aveva raggiunto il Parco del Gigante nel pomeriggio di mercoledì scorso, il 27 maggio, dopo una mattinata trascorsa in un campo sportivo nella zona, con i compagni di classe, per una festa di fine anno organizzata dalla scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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