L' attacco dello squalo è fatale Steven Mattaboni non ce l' ha fatta | una valle sotto shock

Notizia in breve

Un attacco di squalo ha provocato la morte di un uomo in Australia. La tragedia si è verificata alcuni giorni fa e ha suscitato shock in una valle vicina al Trentino. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate durante l’attacco. La zona interessata si trova in una regione nota per la presenza di squali e attività di balneazione. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.