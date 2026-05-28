L' attacco dello squalo è fatale Steven Mattaboni non ce l' ha fatta | una valle sotto shock
Un attacco di squalo ha provocato la morte di un uomo in Australia. La tragedia si è verificata alcuni giorni fa e ha suscitato shock in una valle vicina al Trentino. La vittima è deceduta a causa delle ferite riportate durante l’attacco. La zona interessata si trova in una regione nota per la presenza di squali e attività di balneazione. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.
Una tragedia terribile quella avvenuta nei giorni scorsi in Australia e che ha lasciato sgomenta una delle principali valli a ridosso del Trentino. Soprattutto, una tragedia che lascia senza parole per la brutalità di cui è caratterizzata, al punto da sembrare la sceneggiatura di un film thriller. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Ucciso da uno squalo bianco in Australia, chi era Steven Mattaboni: divorato davanti agli amici
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