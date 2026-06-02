Trump a Netanyahu | Sei un ingrato e un pazzo senza di me saresti in carcere

Donald Trump ha accusato Netanyahu di essere ingrato e pazzo, affermando che senza di lui l’attuale premier israeliano sarebbe in carcere. La frase è arrivata in un momento di tensione tra i due, legato all’escalation militare in Libano. La discussione ha segnato un peggioramento nei rapporti tra l’ex presidente statunitense e il leader israeliano, già segnati da divergenze politiche. La loro amicizia, finora considerata stabile, ha subito un forte contraccolpo.

Sei un ingrato e un pazzo. E senza di me saresti in carcere. La storica amicizia tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu ha subito un duro colpo per l’escalation in Libano. Axios racconta che il presidente degli Stati Uniti era infuriato con il premier israeliano e a un certo punto gli ha gridato «che cazzo stai facendo». Poi la frase più dura: «Sei un pazzo. Saresti in prigione senza di me. Ti sto salvando il culo. Ti odiano tutti. Tutti odiano Israele per questo». La lite tra Trump e Netanyahu. Secondo le fonti Trump era consapevole che Hezbollah ha attaccato Israele e che Israele doveva difendersi, ma ritiene che negli ultimi giorni Netanyahu sia andato in escalation in modo sproporzionato. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump And Netanyahu Face Tense Rift Over Iran Proposal

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Sei fottutamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il c**o. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele a causa di questo. (Trump a Netanyahu nella sua telefonata di lunedì, citato da Axios) x.com

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