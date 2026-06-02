Trump infuriato con Netanyahu | Sei un pazzo ecco perché tutti odiano Israele

Da today.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo una giornata di tensioni, che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro ora c'è la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e. 🔗 Leggi su Today.it

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Argomenti più discussi: Trump rallenta il negoziato: Non ho fretta di chiudere. Litigio sul nucleare iraniano; Il raid sul Libano, la telefonata di Trump a Netanyahu: Sei un pazzo, saresti in prigione senza di me. Ti odiano tutti; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran; Trump infuriato con Netanyahu: Sei un pazzo, ecco perché tutti odiano Israele.

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