Dopo una giornata di tensioni, che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro ora c'è la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e. 🔗 Leggi su Today.it

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Trump, Netanyahu e il mistero Epstein: chi comanda davvero | Accordi e Disaccordi

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Trump ferma il raid su Beirut, telefonata ad alta tensione con Netanyahu: “Sei completamente pazzo”Il presidente degli Stati Uniti ha bloccato un attacco pianificato contro Beirut, dopo una telefonata molto tesa con il premier israeliano.

Trump a Netanyahu: «Sei un ingrato e un pazzo, senza di me saresti in carcere»Donald Trump ha accusato Netanyahu di essere ingrato e pazzo, affermando che senza di lui l’attuale premier israeliano sarebbe in carcere.

Argomenti più discussi: Trump rallenta il negoziato: Non ho fretta di chiudere. Litigio sul nucleare iraniano; Il raid sul Libano, la telefonata di Trump a Netanyahu: Sei un pazzo, saresti in prigione senza di me. Ti odiano tutti; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran; Trump infuriato con Netanyahu: Sei un pazzo, ecco perché tutti odiano Israele.

Usa e Iran verso l’intesa, Netanyahu infuriato. L’asse di Xi con Putin: no alla legge della giunglaL’altra sera Trump ha parlato al telefono con Netanyahu. E secondo Axios gli ha spiegato: I mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che gli Stati Uniti e ... ilmessaggero.it