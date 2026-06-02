Trump infuriato con Netanyahu | Sei un pazzo ecco perché tutti odiano Israele
Dopo una giornata di tensioni, che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro ora c'è la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e. 🔗 Leggi su Today.it
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Trump ferma il raid su Beirut, telefonata ad alta tensione con Netanyahu: “Sei completamente pazzo”Il presidente degli Stati Uniti ha bloccato un attacco pianificato contro Beirut, dopo una telefonata molto tesa con il premier israeliano.
Trump a Netanyahu: «Sei un ingrato e un pazzo, senza di me saresti in carcere»Donald Trump ha accusato Netanyahu di essere ingrato e pazzo, affermando che senza di lui l’attuale premier israeliano sarebbe in carcere.
Argomenti più discussi: Trump rallenta il negoziato: Non ho fretta di chiudere. Litigio sul nucleare iraniano; Il raid sul Libano, la telefonata di Trump a Netanyahu: Sei un pazzo, saresti in prigione senza di me. Ti odiano tutti; Si riparla di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran; Trump infuriato con Netanyahu: Sei un pazzo, ecco perché tutti odiano Israele.
#Iran Telefonata Trump-Netanyahu: Israele non interverrà su Beirut, dice il presidente USA che si sarebbe infuriato. Sei pazzo, senza di me saresti in prigione, avrebbe detto al premier israeliano. Contatti anche con Hezbollah. Le parti sarebbero d'accordo facebook
Usa e Iran verso l’intesa, Netanyahu infuriato. L’asse di Xi con Putin: no alla legge della giunglaL’altra sera Trump ha parlato al telefono con Netanyahu. E secondo Axios gli ha spiegato: I mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che gli Stati Uniti e ... ilmessaggero.it