Trump si scaglia contro Netanyahu dopo l'escalation in Libano | Sei un pazzo ora tutti odiano Israele

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ira di Donald Trump contro Benjamin Netanyahu. Nel corso di una telefonata "accesa" il presidente USA avrebbe definito il premier israeliano "un pazzo. Senza di me saresti in galera". Ma gli attacchi dell'Idf in Libano continuano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trump tells Netanyahu to calm down following brutal Lebanon strikes

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