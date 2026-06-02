Trump contro Netanyahu | Sei pazzo ormai tutti ti odiano

Donald Trump ha pubblicamente criticato Netanyahu, dicendo che è “pazzo” e che ormai “tutti ti odiano”. La rottura tra l’ex presidente e l’attuale premier israeliano si è manifestata in un momento delicato per il Medio Oriente, aggravando le tensioni tra le due figure politiche. La dichiarazione di Trump si è diffusa sui social, evidenziando un rapporto ormai compromesso tra i due leader.

La frattura tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu è esplosa pubblicamente in uno dei momenti più delicati per il Medio Oriente. Secondo quanto rivelato da Axios, il presidente statunitense avrebbe rivolto al premier israeliano parole durissime durante una telefonata avvenuta nelle ultime ore, accusandolo di stare compromettendo gli sforzi diplomatici americani nella regione e di isolare ulteriormente Israele sulla scena internazionale. La discussione sarebbe nata dall'intenzione di Israele di intensificare gli attacchi contro Hezbollah in Libano, compresa la possibilità di colpire nuovamente Beirut. Un funzionario statunitense ha affermato che Trump avrebbe detto a Netanyahu che dare seguito alle sue minacce di bombardare la capitale libanese isolerebbe ulteriormente Israele nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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