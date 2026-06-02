Donald Trump ha pubblicato numerosi post su Truth Social, paragonandosi a Elvis Presley e affermando di essere destinato a finire sul Monte Rushmore. L'episodio si è verificato in poche ore e ha attirato l'attenzione sui social, diventando virale. L'attività ha suscitato commenti e discussioni tra gli utenti, senza che siano state fornite altre spiegazioni ufficiali o dettagli sul significato delle affermazioni.

In una manciata di ore che passerà alla storia come uno degli episodi più surreali della comunicazione presidenziale americana, Donald Trump ha letteralmente sommerso Truth Social, il suo social network, con un diluvio di post che sfida ogni logica comunicativa tradizionale. Centinaia di messaggi, immagini generate con l’intelligenza artificiale, dichiarazioni autocelebrative e attacchi politici si sono susseguiti in un flusso apparentemente inarrestabile che ha trasformato la piattaforma in un palcoscenico personale per l’ego presidenziale. Il momento più eclatante di questa performance digitale è arrivato quando Trump ha deciso di paragonarsi a Elvis Presley, definendosi “ l’attrazione numero uno al mondo, l’uomo che attira più folle di Elvis all’apice del successo ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Trump si paragona a Elvis, poi finisce sul Monte Rushmore: il delirio social è virale

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Trump Firma Guitarra de Elvis en Graceland

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