Su un social network gestito dall’ex presidente degli Stati Uniti, è stato pubblicato un messaggio in cui si paragona a Gesù, affermando di essere aiutato dall’intelligenza artificiale. La dichiarazione ha suscitato discussioni tra utenti e osservatori, considerando le precedenti affermazioni di altri leader politici che si sono attribuiti ruoli religiosi o messianici. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei media e alimentato il dibattito sulle dichiarazioni pubbliche di figure pubbliche di alto profilo.

Quando Silvio Berlusconi si definiva l’unto del Signore strappava qualche sorriso, perché era evidente a tutti che l’affermazione conteneva una buona dose di (auto)ironia. Donald Trump che tramite intelligenza artificiale si presenta come Gesù Cristo, al contrario, non fa ridere per niente, e anzi fa venire voglia di chiamare la neurodeliri. Una immagine generata con l’intelligenza artificiale, a tema religioso, pubblicata sul profilo su Truth di Donald Trump. E non perché noi abbiamo perso il senso dell’umorismo, ma perché a un certo punto, ci sia consentito dirlo con sfumatura nazional-populista, anche basta. Non ci sono mai piaciuti i discorsi pregiudizialmente ostili a The Donald, e anzi per l’uomo abbiamo nutrito inizialmente una certa simpatia.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il delirio di Trump: sul suo social Truth si paragona a Gesù (aiutato dall’Intelligenza artificiale)

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