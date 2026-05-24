Un rappresentante del governo ha paragonato se stesso a un noto magistrato ucciso, affermando che la mafia avrebbe esitato tra lui e un altro magistrato prima di eliminare quest’ultimo. Un commentatore ha risposto ironicamente, dicendo che la mafia avrebbe lasciato in vita il primo, e che ora, in qualità di ministro, sta adottando misure contro la criminalità organizzata. La discussione si concentra su questa analogia e sulle dichiarazioni pubbliche dei protagonisti.

“Cosa Nostra fu incerta fino all’ultimo tra Falcone e Nordio. Poi eliminò Falcone e lasciò in vita Nordio e mal gliene incolse perché adesso come Ministro della Giustizia sta facendo delle cose terribili contro la mafia”. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, ha ironizzato sulle dichiarazioni che il Guardasigilli ha rilasciato in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. “Nordio abolisce le intercettazioni, l’abuso d’ufficio e il traffico di influenze, il trojan.È proprio il massimo esperto mondiale di lotta alla mafia. L’hanno lasciato incautamente in vita”, ha concluso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nordio si paragona a Falcone, Travaglio ironizza sul Nove: “In effetti la mafia fu incerta fino all’ultimo, poi lo lasciò in vita e mal gliene incolse”

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