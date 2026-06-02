Trump perde la pazienza con Netanyahu | la telefonata shock scuote il mondo

Durante una telefonata, l'ex presidente ha perso la pazienza con il premier israeliano, scatenando una discussione molto tesa. La conversazione, avvenuta in un momento di crisi in Medio Oriente, avrebbe segnato un punto di rottura tra i due leader. La telefonata è considerata uno dei momenti più critici nella relazione tra le due figure politiche. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dello scontro né sulle conseguenze immediate.

Lo scontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sarebbe esploso dietro le quinte della crisi in Medio Oriente, segnando uno dei momenti più tesi nel rapporto tra i due leader. Secondo quanto riferito da Axios, il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto una telefonata durissima con il premier israeliano, accusandolo di aver aggravato il conflitto in Libano e di mettere a rischio i delicati negoziati diplomatici in corso. Le parole attribuite a Trump sarebbero state particolarmente pesanti: « Sei un ingrato e un pazzo. Senza di me saresti in carcere. Ti sto salvando il culo ». Una frase che fotografa il livello di tensione raggiunto tra due figure che per anni sono state considerate tra gli alleati politici più vicini sulla scena internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Trump And Netanyahu Clash During Secret Iran Diplomacy Push

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