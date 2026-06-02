Il presidente degli Stati Uniti ha bloccato un attacco pianificato contro Beirut, dopo una telefonata molto tesa con il premier israeliano. Durante la conversazione, si sarebbero scambiati parole dure e accuse, con Trump che avrebbe definito Netanyahu “completamente pazzo”. L’intervento ha impedito l’avvio di un’operazione militare di vasta scala contro la capitale libanese, secondo fonti vicine alle parti coinvolte.

Una telefonata dai toni estremamente accesi tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe contribuito a fermare un massiccio attacco che Israele stava preparando contro Beirut, in Libano. È quanto riferisce il sito di informazione Axios, citando fonti a conoscenza del colloquio. Secondo la ricostruzione, mentre pubblicamente Trump ha descritto la conversazione come un confronto positivo e costruttivo, durante il colloquio privato i toni sarebbero stati molto diversi. Il presidente americano avrebbe espresso tutta la propria irritazione nei confronti del leader israeliano, arrivando a definirlo più volte un “pazzo” e chiedendogli conto delle operazioni militari in corso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Trump ferma il raid su Beirut, telefonata ad alta tensione con Netanyahu: “Sei completamente pazzo”

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