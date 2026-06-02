Trentotto deputati repubblicani hanno annunciato il loro addio al partito, indebolendo la coalizione di Trump. La decisione segue tensioni interne e divergenze politiche. La spaccatura si manifesta in un momento di crescente frammentazione tra i membri del partito. La centralizzazione del comando ha contribuito a creare un clima di isolamento tra i deputati, portando a una perdita di unità e a una minore capacità di azione politica condivisa.

? Punti chiave Chi sono i trentotto deputati che hanno deciso di abbandonare il partito?. Come può la centralizzazione del comando causare l'immobilismo amministrativo?. Perché le politiche di Trump stanno colpendo la stabilità economica interna?. Quali rischi concreti corre il consenso elettorale dopo questo esodo?.? In Breve Trentotto deputati repubblicani rinunciano alla rielezione alle prossime consultazioni elettorali.. Centralizzazione del comando causa stallo amministrativo dopo un anno e mezzo di mandato.. Politiche interne alimentano tensioni diplomatiche con l'Iran e inflazione crescente.. Strategia di potere assoluto colpisce la stabilità della coalizione di governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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TRUMP È DISPERATO, ECCO LA SUA STRATEGIA

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