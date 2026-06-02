trump ha infine deciso di regolamentare le ai

Il governo ha annunciato nuove regole per le intelligenze artificiali, con l’obiettivo di regolamentare il settore. Le aziende saranno obbligate a sottoporre i modelli più avanzati a controlli e valutazioni di sicurezza prima della loro diffusione sul mercato. La normativa, ancora parziale, mira a garantire maggiore trasparenza e responsabilità nell’uso delle tecnologie AI. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nei prossimi mesi e interesseranno le aziende che sviluppano o distribuiscono sistemi di intelligenza artificiale.

Seppur in modo blando: d'ora in poi sarà richiesto alle aziende di sottoporre i modelli più avanzati a una revisione del governo, ma su base volontaria Il presidente statunitense Donald Trump ha infine firmato l’ordine esecutivo con cui introduce una regolamentazione blanda alle intelligenze artificiali. Alle aziende che sviluppano nuovi modelli sarà richiesto di sottoporre i modelli più avanzati a una revisione volontaria da parte di alcune agenzie governative almeno 30 giorni prima della messa online. Non è un’imposizione e la scadenza è più permissiva di quella di cui si era discusso nei giorni scorsi, ma la decisione segna comunque una svolta importante nella politica di Trump, che storicamente ha sempre sostenuto la deregolamentazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Trump tra strategia e narcisismo - Agorà 17/04/2026

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