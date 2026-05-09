Da anni si discute di un piano per regolamentare le spiagge di Ostia, a causa del sovraffollamento degli stabilimenti privati che ha reso il lungomare particolarmente affollato nei mesi estivi. La questione riguarda l'organizzazione degli spazi e l'accesso pubblico alle spiagge, con l’obiettivo di garantire una maggiore equità tra i cittadini e i turisti. La proposta arriva dopo numerosi interventi e richieste da parte delle autorità locali.

Era atteso da anni per via del sovraffollamento di stabilimenti privati, per cui il lungomare era soprannominato “lungomuro” La giunta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha approvato una proposta di piano per regolamentare le spiagge sul litorale di Ostia. È un provvedimento atteso da anni: su quel tratto di costa ci sono moltissimi stabilimenti privati che ostacolano vista e accesso al mare, al punto che quel tratto è stato soprannominato “lungomuro”. Il piano interviene su circa 11 chilometri dei 16,8 totali che compongono quel tratto di costa: prevede che almeno il 57 per cento sia pubblico (il limite minimo regionale è del 50 per cento).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è infine un piano per regolamentare le spiagge di Ostia

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