Stati Uniti arrivano le dimissioni! Trump ha deciso

Negli Stati Uniti, si sono verificate le dimissioni di un alto dirigente della sicurezza interna. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno delle istituzioni di sicurezza e ha coinvolto un importante funzionario del settore. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e rappresenta un ulteriore passo in un periodo di riorganizzazioni e novità nella gestione delle questioni di sicurezza nazionale. La decisione segue una serie di eventi che hanno attirato l'attenzione sull’operato delle autorità competenti.

Nuovo scossone ai vertici della sicurezza interna negli Stati Uniti. Michael Banks, capo della Border Patrol, ha annunciato le dimissioni con effetto immediato, diventando l’ultimo alto funzionario dell’immigrazione a lasciare il Dipartimento per la Sicurezza interna dopo l’arrivo del nuovo segretario Markwayne Mullin. Banks ha comunicato la decisione in una dichiarazione alla Cnn, nella quale ha rivendicato il lavoro svolto durante il suo mandato. Il dirigente ha affermato di lasciare l’incarico con “il confine più sicuro della storia del Paese” e, dopo quasi 37 anni di servizio pubblico, ha spiegato di voler dedicare più tempo alla famiglia e alla vita privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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