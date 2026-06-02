Trump è infine intervenuto sulle AI

L'ex presidente ha commentato sul tema delle intelligenze artificiali, suggerendo un metodo non obbligatorio per le aziende. Ha proposto che le aziende possano decidere di sottoporre i propri modelli più avanzati a controlli volontari. La sua proposta non prevede regolamentazioni stringenti, ma invita le aziende a collaborare spontaneamente. Nessun obbligo di legge è stato annunciato in questa fase.

Con un approccio poco rigido, che chiede alle aziende di sottoporre volontariamente i modelli più avanzati a una revisione del governo Il presidente statunitense Donald Trump ha infine firmato l’ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale di cui si parlava da diverse settimane, e che introduce una prima forma di regolamentazione al settore. Il provvedimento chiede alle aziende di sottoporre volontariamente i modelli più avanzati a una revisione governativa almeno 30 giorni prima della messa online, affinché le agenzie incaricate possano verificare che non sussistano rischi per la sicurezza nazionale. Non è obbligatorio, e il preavviso è meno ampio di quello di cui si era discusso in precedenza, ma la decisione segna comunque una svolta importante nella politica di Trump, che aveva sempre sostenuto la deregolamentazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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