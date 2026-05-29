Picchia l' ex compagna poi uccide il padre intervenuto per difenderla | la tragedia davanti ai figli

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha aggredito la ex compagna e poi ha ucciso il padre della donna, intervenuto per proteggerla. L’incidente è avvenuto durante un incontro tra i due, con la presenza dei figli. La donna è stata picchiata, e il padre è stato colpito mortalmente. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora è sotto indagine. La scena si è svolta davanti ai figli, che hanno assistito alla violenza.

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È degenerato in tragedia un incontro che avrebbe dovuto servire a chiarire alcuni aspetti della separazione tra due ex compagni. Un uomo di 59 anni, il cittadino romeno Marius Adrian Dorobantu, è stato ucciso nel pomeriggio di venerdì 29 maggio a Porcia, in provincia di Pordenone, durante una. 🔗 Leggi su Today.it

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