Trump contro Netanyahu | ‘Sei un pazzo e un ingrato

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato il premier israeliano, definendolo un “pazzo” e un “ingrato”. La sua presa di posizione si basa sulle opinioni riguardo alla strategia di Netanyahu, che, secondo lui, ostacolerebbe i negoziati in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici su come questa disputa possa influenzare i rapporti tra gli Stati Uniti e Israele, né su eventuali ripercussioni di un possibile raid su Beirut.

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