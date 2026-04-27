L’attentato a Trump? Un pazzo ha sparato a un altro pazzo

Un episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi quando un uomo ha sparato a un altro uomo. Secondo le prime ricostruzioni, entrambi erano considerati pazzi, e l'attentato sarebbe stato il risultato di comportamenti e contenuti che entrambi avevano consumato sui social e altri mezzi di comunicazione. La polizia sta indagando sugli eventi e sulle eventuali motivazioni dietro l'episodio.

«Un pazzo ha cercato di uccidere un folle. Immagino che scopriranno che il pazzo leggeva, ascoltava e guardava altri pazzi – nei podcast, su Twitter, su TikTok, ecc. – il che, data l’insondabile stronzaggine del folle, ha reso le azioni del pazzo perfettamente logiche ai suoi occhi». Usa il sarcasmo il romanziere e scrittore Shalom Auslander per parlare dell’attentato a Donald Trump durante il gala dei corrispondenti a Washington con La Stampa. Il pazzo, il folle, i sociopatici tech-bro. Secondo lo scrittore il destino è già scritto: «Quindi parleremo per un po’ di quello che è successo, finché il folle non farà la prossima cosa da folle e il prossimo pazzo non farà la prossima cosa da pazzo, mentre nel frattempo i sociopatici tech-bro che hanno reso possibile ai folli e ai pazzi di controllare il nostro mondo se la ridono.🔗 Leggi su Open.online

Don Winslow avverte l’Europa: “Dovete stare attenti a Trump, è un pazzo”

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