Il 29 maggio sono stati arrestati tre uomini accusati di aver messo in atto la truffa del finto nipote. Durante un’operazione congiunta della Squadra Mobile, sono stati trovati in auto gioielli e contanti, presumibilmente ottenuti attraverso truffe ai danni di anziani. Le indagini hanno ricostruito diversi episodi in cui i sospettati si sono qualificati come parenti in difficoltà per ottenere denaro. Gli arresti sono stati eseguiti a seguito di indagini coordinate tra le forze dell’ordine.

Lo scorso 29 maggio, grazie a un’operazione congiunta della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, sono stati individuati e arrestati tre presunti responsabili di una serie di tentativi di truffa messi in atto tra il capoluogo e la provincia picena. Tra essi una donna. L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 riguardanti la cosiddetta truffa del “ finto nipote ”, uno dei raggiri più diffusi nei confronti degli anziani. Gli investigatori hanno immediatamente predisposto servizi di osservazione e controllo, riuscendo a individuare l’auto utilizzata dai sospetti, monitorandone gli spostamenti in diverse zone abitate anche da persone anziane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa del finto nipote: arrestati 3 ‘specialisti’. “In auto gioielli e contanti”

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