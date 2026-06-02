Truffa del finto nipote | arrestati 3 ‘specialisti’ In auto gioielli e contanti
Il 29 maggio sono stati arrestati tre uomini accusati di aver messo in atto la truffa del finto nipote. Durante un’operazione congiunta della Squadra Mobile, sono stati trovati in auto gioielli e contanti, presumibilmente ottenuti attraverso truffe ai danni di anziani. Le indagini hanno ricostruito diversi episodi in cui i sospettati si sono qualificati come parenti in difficoltà per ottenere denaro. Gli arresti sono stati eseguiti a seguito di indagini coordinate tra le forze dell’ordine.
Lo scorso 29 maggio, grazie a un’operazione congiunta della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, sono stati individuati e arrestati tre presunti responsabili di una serie di tentativi di truffa messi in atto tra il capoluogo e la provincia picena. Tra essi una donna. L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 riguardanti la cosiddetta truffa del “ finto nipote ”, uno dei raggiri più diffusi nei confronti degli anziani. Gli investigatori hanno immediatamente predisposto servizi di osservazione e controllo, riuscendo a individuare l’auto utilizzata dai sospetti, monitorandone gli spostamenti in diverse zone abitate anche da persone anziane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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