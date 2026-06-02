Truffa dei mi piace per gonfiare i blogger | promesso un lavoro part-time ma gli svuotano il conto

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri per truffa aggravata in concorso. Le indagini riguardano un inganno legato alla promozione di lavori part-time per blogger, con promesse di incarichi che poi si sono rivelati truffe. Le vittime sono state indotte a investire denaro, che è stato poi sottratto dai truffatori. Le persone denunciate hanno 62, 23 e 42 anni e risiedono rispettivamente a Genova, Martina Franca e Norcia.

I carabinieri hanno denunciato a piede libero tre persone - un uomo di 62 anni residente a Genova, una giovane di 23 anni di Martina Franca (Ta) e una donna di 42 anni di Norcia (Pg) - con l'ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso. I tre sono ritenuti responsabili di una frode. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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