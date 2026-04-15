Windows 11 aggiornamento truffa | come ti svuotano il conto

Un sito web fasullo che si presenta come un aggiornamento di Windows 11 è al centro di una truffa volta a sottrarre denaro agli utenti. La società di sicurezza ha segnalato che il portale inganna le vittime facendole credere di dover scaricare un aggiornamento per il sistema operativo. Chi clicca sui link viene indirizzato a pagine false e invita a inserire dati personali o pagamento. Le autorità stanno indagando sulla diffusione di questa truffa online.

Un finto portale che nasconde una truffa. A denunciare quanto sta accadendo è la società di sviluppo antimalware Malwarebyte, che racconta del portale raggiungibile da un indirizzo credibile come "microsoft trattino update punto support" che riprende in modo preciso la grafica, il font e gli elementi visivi dei siti di assistenza di Microsoft. Lo scopo del sito esca è quello di ingannare l'utente, chiedendo di scaricare un pacchetto di un importante aggiornamento a Windows 11 versione 24H2 con all'interno una serie di update di sicurezza. Eppure il download che - come spiegato da Wired.it - avviene da un file Windows Installer del peso di 83 MB il cui autore risulterebbe proprio Microsoft, nasconde un virus.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Windows 11, aggiornamento truffa: come ti svuotano il conto Notizie correlate La truffa dell'autovelox: come ti svuotano il conto correnteUna nuova ondata di phishing sta colpendo le caselle email di migliaia di italiani, con un messaggio che imita in modo sempre più convincente le... Furti con il Pos in tasca, in Italia spopola la nuova truffa: “Ti svuotano il conto senza toccarti”Un nuovo fronte del borseggio tecnologico sta emergendo nelle strade più affollate, colpendo residenti e turisti senza contatto fisico e senza che le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un clic su una riunione e il tuo computer finisce nelle mani degli hacker: Microsoft lancia l'allarme per la nuova truffa che non lascia traccia; Windows 11 cambia marcia, ora la configurazione è molto più rapida; Teams corregge il difetto più fastidioso delle chiamate online; Windows 11, in arrivo maggior flessibilità nella gestione degli aggiornamenti. Attenzione al sito fasullo per aggiornare a Windows 11Attenzione al sito truffa che promette un finto aggiornamento di Windows 11 alla versione 24H2: ecco cosa c'è da sapere. techprincess.it Windows 11, attenzione al falso update: diffonde un malware che ruba i datiUn aggiornamento di Windows 11 che sembra normale sta circolando online, ma dietro si nasconde un sistema studiato per intercettare password e accessi personali ... libero.it Microsoft testa nelle Insider Build di Windows 11 la possibilità di formattare unità FAT32 oltre i 32GB via riga di comando. https://tech.everyeye.it/notizie/addio-limite-32gb-svolta-storica-windows-11-fat32-871967.htmlutm_medium=Social&utm_source=Face facebook La Francia molla Windows e sceglie Linux: ottantamila dipendenti pubblici migrano su sistemi operativi open source x.com