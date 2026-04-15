Quando un lavoratore part time inizia a svolgere più ore rispetto alla sua normale programmazione, si pone la domanda se questa modifica comporti automaticamente un passaggio a contratto a tempo pieno. La questione riguarda la natura del rapporto di lavoro e le implicazioni legali di un aumento delle ore lavorative. In alcuni casi, l’accumulo di ore supplementari potrebbe influenzare la classificazione contrattuale, ma la trasformazione automatica non è prevista dalla legge senza un accordo formale tra le parti.

Lo svolgimento di ore extra da parte di un lavoratore part time può trasformare automaticamente il contratto in full time? A questa ricorrente domanda nei rapporti di lavoro ha risposto il Tribunale di Catania con la sentenza 7012026, chiarendo anche se davvero basta l’anzianità di servizio per ottenere un livello superiore e un aumento di stipendio. Vediamo in breve il caso concreto e la decisione del giudice siciliano, perché offre indicazioni generali e utili a tutti i lavoratori. Le ore supplementari non trasformano il part time in full time: il caso. Un dipendente, assunto una decina di anni fa con contratto a tempo parziale al 50% come...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Passare da un lavoro part time a full time facendo più ore, la trasformazione è automatica?

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