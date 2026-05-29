Due uomini sono stati arrestati tra Messina e Taormina per aver truffato anziane, fingendosi nipoti o parenti. La Polizia di Stato ha eseguito le operazioni di fermo in breve tempo, dopo aver ricevuto le denunce delle vittime. Le truffe si sono svolte tramite telefonate in cui i sospettati chiedevano denaro con scuse varie. Gli arrestati sono stati accusati di truffa aggravata ai danni di persone anziane.

Due uomini sono stati arrestati per truffe aggravate ai danni di donne anziane, in due distinti episodi avvenuti a Gesso e Taormina. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato grazie a tempestive operazioni che hanno permesso di bloccare i responsabili e restituire la refurtiva alle vittime. Le operazioni a Taormina e Gesso Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno portato a termine due arresti in flagranza di reato nei confronti di un 36enne e di un 53enne, entrambi accusati di aver messo in atto truffe ai danni di persone anziane. I due episodi, pur avvenuti in contesti diversi, hanno mostrato un modus operandi simile, basato sull’inganno e sulla manipolazione psicologica delle vittime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa del finto nipote ai danni di persone anziane tra Messina e Taormina, arrestati due uomini

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