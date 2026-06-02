Trovato nell' auto con hashish un coltello e un documento falso

Durante un controllo di routine, i carabinieri hanno trovato in un'auto un coltello, un documento falso e hashish. Un uomo di 32 anni è stato fermato e denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e strumenti atti a commettere reati. L'auto è stata sequestrata e gli approfondimenti continuano per verificare eventuali altri reati collegati. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli del documento falso o sulle quantità di droga trovate.

Un 32enne è finito nei guai a seguito di un controllo eseguito dai carabinieri della Stazione di Arienzo, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio.L'uomo era alla guida di un'auto quando è stato fermato in via Maddalena, ad Arienzo, e sottoposto a un controllo da parte dei militari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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MINORENNE FERMATO IN PRATO DELLA VALLE CON UN COLTELLO NELLE SCARPE | 09/12/2025

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