Falso documento e auto rubata | blitz dei Carabinieri a Montodine

I carabinieri della stazione di Montodine hanno condotto un intervento giovedì sera a Credera Rubbiano, dove hanno fermato un uomo di 38 anni con precedenti penali. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un documento di identità falsificato. Inoltre, l’uomo aveva una vettura rubata, che è stata sequestrata dai militari. L’indagine prosegue per verificare eventuali altri reati collegati.

I carabinieri della Stazione di Montodine hanno identificato un uomo di 38 anni con precedenti penali che, nella serata di giovedì, ha tentato di utilizzare un documento d’identità contraffatto a Credera Rubbiano. Parallelamente, le forze dell’ordine di Castelleone sono riuscite a individuare un veicolo appartenente a una società sportiva locale, segnalato come rubato poche ore prima proprio nel comune di Montodine. L’inganno grafico del falso documento a via Europa. La pattuglia operativa di Montodine ha intercettato un’auto in circolazione in via Europa, nella frazione di Credera Rubbiano, decidendo di effettuare un normale accertamento sul conducente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falso documento e auto rubata: blitz dei Carabinieri a Montodine L'appartamento diventa 'fabbrica del falso': blitz dei carabinieriCirca 5mila etichette contraffatte di marchi di moda, ma anche vestiti, scarpe e macchine da cucire: due denunce e sequestro I carabinieri del nucleo... Scappano all'Alt dei carabinieri e fanno perdere le tracce: recuperata auto rubata, è "caccia" ai ricettatoriIn via Nazionale, i due hanno fermato la corsa della Golf e sono scappati a piedi.