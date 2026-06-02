Trovato morto il 17enne caduto nel torrente Chisone a Pinerolo Pasquale voleva recuperare una ciabatta
Il corpo di un ragazzo di 17 anni è stato rinvenuto nel torrente Chisone, a Pinerolo. Il giovane era con alcuni amici quando si è tuffato per recuperare una ciabatta e poi è stato trascinato dalla corrente. La scomparsa è avvenuta il 17 ottobre. La salma è stata trovata dopo le ricerche condotte dalle forze dell'ordine. Non sono stati segnalati altri feriti o incidenti collegati.
Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici quando si è tuffato per recuperare una ciabatta ma è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo recuperato dai Vigili del Fuoco solo diverse ore dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Was ALAN WATTS Wrong About BUDDHISM The Truth Behind the Voice of ZEN
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Morto nel torrente Chisone a 17 anni Pasquale Sarli, annegato davanti agli amici nei pressi di Pinerolo
Pinerolo, trovato il corpo del 17enne trascinato dalla corrente del ChisoneIl corpo di un ragazzo di 17 anni è stato ritrovato nel torrente Chisone, nel territorio di Pinerolo.
Temi più discussi: Muore a 17 anni in ospedale, la madre: Forse gli hanno somministrato il cloruro di potassio, lo usano per la pena di morte; Pasquale Sarli a 17 anni annega nel Chisone davanti agli amici: Voleva recuperare una ciabatta; Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, ricerche in corso; Tragedia nel Chisone, ecco chi era il 17enne morto affogato.
Pinerolo, trovato il corpo del 17enne trascinato dalla corrente del Chisone x.com
Federico Ponziani, il 17enne scomparso lunedì è stato ritrovato morto nel bosco di Borgorose >> https://buff.ly/BvT50am - Facebook facebook
Dramma a Pinerolo, chi era il 17enne trovato morto nel torrente Chisone: la tragedia davanti agli amiciTragedia nel Torinese: trovato morto Pasquale Sarli, il 17enne scomparso nel torrente Chisone a Pinerolo. Inutili le ricerche dei soccorritori, indagini in corso sulla dinamica ... tag24.it
Morto nel torrente Chisone a 17 anni Pasquale Sarli, annegato davanti agli amici nei pressi di PineroloIncidente nel torrente Chisone, nei pressi di Pinerolo, dove il 17enne Pasquale Sarli è stato travolto dalla corrente ed è morto annegato ... virgilio.it