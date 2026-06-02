Trovato morto il 17enne caduto nel torrente Chisone a Pinerolo Pasquale voleva recuperare una ciabatta

Notizia in breve

Il corpo di un ragazzo di 17 anni è stato rinvenuto nel torrente Chisone, a Pinerolo. Il giovane era con alcuni amici quando si è tuffato per recuperare una ciabatta e poi è stato trascinato dalla corrente. La scomparsa è avvenuta il 17 ottobre. La salma è stata trovata dopo le ricerche condotte dalle forze dell'ordine. Non sono stati segnalati altri feriti o incidenti collegati.