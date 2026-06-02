Pinerolo trovato il corpo del 17enne trascinato dalla corrente del Chisone
Il corpo di un ragazzo di 17 anni è stato ritrovato nel torrente Chisone, nel territorio di Pinerolo. Le ricerche, avviate nel pomeriggio dopo la sua scomparsa, si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo trascinato dalla corrente. Le operazioni di ricerca sono durate diverse ore prima di trovare la vittima nel corso d’acqua.
(Adnkronos) – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio lungo il torrente Chisone, nel territorio di Pinerolo. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai Vigili del Fuoco di Torino, a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino. Secondo. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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