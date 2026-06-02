Pinerolo trovato il corpo del 17enne trascinato dalla corrente del Chisone

Notizia in breve

Il corpo di un ragazzo di 17 anni è stato ritrovato nel torrente Chisone, nel territorio di Pinerolo. Le ricerche, avviate nel pomeriggio dopo la sua scomparsa, si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo trascinato dalla corrente. Le operazioni di ricerca sono durate diverse ore prima di trovare la vittima nel corso d’acqua.