Morto nel torrente Chisone a 17 anni Pasquale Sarli annegato davanti agli amici nei pressi di Pinerolo

Da virgilio.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni è morto annegato nel torrente Chisone vicino a Pinerolo. L’incidente è avvenuto mentre era con gli amici. La vittima è stata trovata senza vita nelle acque del torrente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento. Nessuna altra persona coinvolta risulta ferita.

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Travolto dalla corrente del torrente Chisone. È morto così Pasquale Sarli, 17 anni, che nel pomeriggio di lunedì 1 giugno nei pressi di Pinerolo. Il giovane si trovava sulle rive del torrente insieme a un gruppo di amici. Dopo essere entrato in acqua, è scivolato ed è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato trovato dopo ore di ricerche. Il 17enne Pasquale Sarli morto annegato nel Chisone Corpo trovato a 600 metri di distanza dai vigili del fuoco Proseguono le ricerche del giovane scomparso nel Ticino Il 17enne Pasquale Sarli morto annegato nel Chisone A ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati gli amici di Pasquale Sarli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Scivola nel torrente e viene trascinato dalla corrente, Pasquale Sarli muore a 17 anni

Video Scivola nel torrente e viene trascinato dalla corrente, Pasquale Sarli muore a 17 anni

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