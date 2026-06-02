Un ragazzo di 17 anni è morto annegato nel torrente Chisone vicino a Pinerolo. L’incidente è avvenuto mentre era con gli amici. La vittima è stata trovata senza vita nelle acque del torrente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento. Nessuna altra persona coinvolta risulta ferita.

Travolto dalla corrente del torrente Chisone. È morto così Pasquale Sarli, 17 anni, che nel pomeriggio di lunedì 1 giugno nei pressi di Pinerolo. Il giovane si trovava sulle rive del torrente insieme a un gruppo di amici. Dopo essere entrato in acqua, è scivolato ed è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato trovato dopo ore di ricerche. Il 17enne Pasquale Sarli morto annegato nel Chisone Corpo trovato a 600 metri di distanza dai vigili del fuoco Proseguono le ricerche del giovane scomparso nel Ticino Il 17enne Pasquale Sarli morto annegato nel Chisone A ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati gli amici di Pasquale Sarli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto nel torrente Chisone a 17 anni Pasquale Sarli, annegato davanti agli amici nei pressi di Pinerolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scivola nel torrente e viene trascinato dalla corrente, Pasquale Sarli muore a 17 anni

Notizie e thread social correlati

Pasquale Sarli (17 anni) si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, trovato morto vicino a una digaUn ragazzo di 17 anni è morto dopo essere scivolato nel torrente Chisone al confine tra Porte e San Germano Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1...

Scivola nel torrente davanti agli amici: trovato senza vita un ragazzo di 17 anni nel TorineseUn ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita nel torrente Chisone, in località San Germano Chisone, alle ore 21.

Temi più discussi: Diciassettenne annega nel torrente Chisone, il corpo trascinato dalla corrente recuperato ore dopo; Pasquale Sarli (17 anni) si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, trovato morto vicino a una diga; Tragedia nel Chisone: trovato senza vita Pasquale Sarli, 17 anni, trascinato dalla corrente; Tragedia nel Chisone, ecco chi era il 17enne morto affogato.

Pasquale Sarli muore a 17 anni nel Chisone, la corrente lo trascina via davanti agli amici, Voleva recuperare una ciabattaUna serata trascorsa con gli amici si è trasformata in tragedia lungo il torrente Chisone, a Pinerolo, nel Torinese. Pasquale Sarli, 17 anni, residente a Porte, è morto lunedì 1° giugno 2026 dopo ... baritalianews.it

Scivola nel torrente e viene trascinato via dalla corrente, Pasquale Sarli muore a 17 anni sotto gli occhi degli amici: Voleva recuperare una...Un ragazzo di 17 anni, Pasquale Sarli, residente a Porte, è morto nella serata di lunedì 1° giugno 2026 dopo essere stato trascinato ... msn.com