Alexander Zverev ha raggiunto la semifinale del Roland Garros 2026 dopo aver battuto il giovane avversario in tre set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Per Zverev si tratta dell'undicesima semifinale di uno Slam in carriera. La sfida successiva sarà contro un altro tennista di alto livello, ancora da definire. La competizione prosegue con i quarti di finale in corso.

Alexander Zverev accede alla semifinale del Roland Garros 2026. Il tennista tedesco, finalista a Parigi nel 2024 e testa di serie numero 2, doma il 19enne spagnolo Rafael Jodar, 29esimo della classifica Atp e 27esimo del seeding, in tre set e si prende un posto nei migliori quattro dello Slam francese. 7-6(5) 6-1 6-3, in due ore e 28 minuti di gioco, il punteggio in favore del 29enne di Amburgo, numero 3 del mondo, bravo a far valere l’esperienza maggiore ad alti livelli rispetto al giovane Jodar. Undicesima semifinale Slam per Zverev, che attende il vincitore della sfida tra il brasiliano Joao Fonseca ed il ceco Jakub Mensik.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Troppo Zverev per il giovane Jodar: il tedesco centra a Parigi l'undicesima semifinale Slam

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