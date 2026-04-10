Zverev travolge Fonseca | il tedesco vola in semifinale a Montecarlo

Nel torneo sulla terra battuta del Principato di Monaco, Alexander Zverev ha raggiunto le semifinali dopo aver sconfitto il giovane brasiliano Joao Fonseca. La partita si è conclusa con un largo divario a favore del tedesco, che si è imposto facilmente sull’avversario. È la prima qualificazione di Zverev alla fase successiva di questa edizione dell’evento.

Alexander Zverev ha messo il primo punto fermo verso la conquista del prestigioso torneo sulla terra battuta del Principato di Monaco, superando il giovane brasiliano Joao Fonseca. Il numero 3 del ranking mondiale ha conquistato il pass per la semifinale del Rolex Monte-Carlo Masters con un netto 7-5 6-7(3) 6-3, in una sfida disputata sui campi del Country Club dove l’equilibrio è stato il vero protagonista. L’evoluzione tattica della sfida nel Principato. Il match tra il tedesco e il quarantunesimo giocatore del mondo non è stato un percorso lineare, ma un susseguirsi di fasi tecniche molto diverse. Zverev ha preso il controllo iniziale portandosi sul 7-5 nel primo set, dimostrando una gestione superiore dei momenti chiave. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zverev travolge Fonseca: il tedesco vola in semifinale a Montecarlo LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco strappa il pass per la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Zverev aspetta in semifinale Sinner o Auger-Aliassime. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 5-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco è a un game dalla vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Volée di diritto incrociata e vincente del numero 40 ATP. Temi più discussi: RECAP! Monte Carlo, Day 5: Vacherot chiude una giornata lunghissima; Tennis Tracker: segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale; Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, il russo perde la testa; Masters Monte Carlo: Berrettini travolge un nervosissimo Medvedev con un doppio 6-0 in 50 minuti. LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il teutonico si afferma sulla giovane promessa brasiliana in tre setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdevi nessuna novità dal ... oasport.it Alexander Zverev piega uno spavaldo Fonseca dopo una maratona ed accede in semifinale a MontecarloUna vittoria di esperienza e solidità. Alexander Zverev (n. 3 del mondo) si è imposto nel primo quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Sulla ... oasport.it #Zverev travolge Cerundolo e vola in semifinale contro #Sinner x.com TENNIS – ATP 1000 MIAMI: SINNER TRAVOLGE TIAFOE (6-2, 6-2) E ACCEDE ALLA SEMIFINALE CONTRO ZVEREV. QUALIFICATI ALLE SEMIFINALI ANCHE I DOPPI ERRANI-PAOLINI E BOLELLI-VAVASSORI Jannik Sinner prosegue senza problemi il ca - facebook.com facebook