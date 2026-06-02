Troppo tempo davanti agli schermi i medici inglesi lanciano l’allarme | Dobbiamo denunciare questo fenomeno senza esitazioni

I medici inglesi hanno espresso preoccupazione per l'eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi, definendo questa situazione un problema urgente. L'Academy of Medical Royal Colleges ha deciso di intervenire, rompendo gli indugi e rispondendo a una consultazione pubblica. La loro posizione sottolinea la necessità di denunciare senza esitazioni il fenomeno, che riguarda soprattutto bambini e adolescenti.

L’Academy of Medical Royal Colleges ha rotto gli indugi. In risposta a una consultazione promossa dal governo britannico sull’uso dei social media tra i minori di 16 anni, l’organizzazione che rappresenta i medici del Regno Unito ha chiesto di trasformare il tempo trascorso davanti agli schermi in un parametro clinico da rilevare regolarmente. Come riporta Adnkronos, Jeanette Dickson, presidente dell’Academy, ha paragonato la posta in gioco a battaglie già vinte dalla medicina. “Come già accaduto per il fumo o le cinture di sicurezza, la questione è diventata un punto di convergenza per la professione”, ha dichiarato. Il riferimento è chiaro: non serve attendere prove definitive di danno quando i segnali si accumulano. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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32. Troppo tempo davanti agli schermi Collo e postura sono in pericolo

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