Trofeo Città di Montale foto e classifica della corsa

A Montale, in provincia di Pistoia, si è svolta la corsa valida per il Trofeo Città di Montale. La competizione si è svolta in piazza Matteotti, attirando numerosi partecipanti e spettatori. Sono state scattate foto durante l’evento e è stata stilata la classifica finale. La manifestazione ha visto coinvolti atleti di diverse età e livelli, che si sono sfidati lungo il percorso cittadino.

Montale (Pistoia), 15 marzo 2026 – Con lo scenario di Piazza Matteotti a fare da cornice alla partenza, Montale ha vissuto una mattinata di sport e partecipazione con la decima edizione del Trofeo Città di Montale, gara ormai entrata stabilmente nel calendario podistico del territorio e dedicata al ricordo di Pierpaolo Becheri. LA CLASSIFICA L’evento ha proposto due distanze: la competitiva di 14 chilometri e il percorso ludico-motorio di 7 chilometri, capace di coinvolgere un pubblico ampio di podisti e camminatori. L’organizzazione, curata dal Comune di Montale con la collaborazione del GS Aurora Montale e del Gruppo Podistico Trekking e Camminate Croce Oro Montale, ha garantito una manifestazione ben strutturata e partecipata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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