Il Ferrari Club di Forlimpopoli ha espresso entusiasmo per la vittoria di Kimi Antonelli al Trofeo Bandini. La società ha commentato che si tratta di un risultato che porta gioia a tutti gli appassionati, sottolineando come la passione per i motori unisca senza distinzione di scuderia o nazionalità. La vittoria di Antonelli è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, che ha riconosciuto il talento emergente nel panorama del motorsport italiano.

La passione per i motori non ha confini, né bandiere di scuderia, quando si tratta di celebrare il talento e il futuro del motorsport italiano nella terra dei motori. Lo sa bene il Ferrari Club di Forlimpopoli, che ha partecipato all'emozionante 33esima edizione del Trofeo Lorenzo Bandini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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