Trofeo Bandini il Ferrari Club Forlimpopoli applaude Kimi Antonelli | È una gioia per tutti noi
Il Ferrari Club di Forlimpopoli ha espresso entusiasmo per la vittoria di Kimi Antonelli al Trofeo Bandini. La società ha commentato che si tratta di un risultato che porta gioia a tutti gli appassionati, sottolineando come la passione per i motori unisca senza distinzione di scuderia o nazionalità. La vittoria di Antonelli è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, che ha riconosciuto il talento emergente nel panorama del motorsport italiano.
La passione per i motori non ha confini, né bandiere di scuderia, quando si tratta di celebrare il talento e il futuro del motorsport italiano nella terra dei motori. Lo sa bene il Ferrari Club di Forlimpopoli, che ha partecipato all'emozionante 33esima edizione del Trofeo Lorenzo Bandini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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