Kimi Antonelli ha ricevuto oggi il Trofeo Bandini a Brisighella. Il giovane pilota, proveniente da Bologna e in forza alla Mercedes, è stato premiato per aver ottenuto una vittoria significativa. Il riconoscimento, dedicato a un ex pilota della Ferrari, viene assegnato annualmente a figure di rilievo nel mondo delle corse. Antonelli ha già ottenuto risultati importanti nella sua carriera e si trova al centro dell’attenzione per le sue performance in Formula 1.

Sono stati mesi di velocità e successi quelli vissuti in giro per il mondo dal diciannovenne bolognese Andrea Kimi Antonelli. Quattro vittorie su cinque Gran Premi disputati in Formula 1 al via di questa stagione con la sua Mercedes e la conquista della vetta della classifica della massima serie, che lo vede nel ruolo del più giovane leader di sempre di un Mondiale di Formula 1. Emozioni che il pilota italiano cerca di controllare, consapevole di avere ancora davanti a sé ben diciassette GP da disputare nel 2026, mentre intorno a lui si accendono gli entusiasmi di un Paese intero. Un’Italia che oggi lo celebra nella sua terra, l’Emilia-Romagna, con la consegna a Brisighella dello storico Trofeo Bandini, riconoscimento riservato ai campioni di Formula 1 e dedicato alla memoria del pilota Lorenzo Bandini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli, un'altra vittoria: oggi riceve il Trofeo Bandini a Brisighella

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Temi più discussi: Kimi Antonelli: Ora sono consapevole del mio potenziale. Russell? So che posso batterlo. Ci saranno cose da chiarire, per il Mondiale serve rispetto; Sale l’attesa: domani Kimi Antonelli al Trofeo Bandini; GP Canada, il punto di Minardi: Antonelli poteva andare anche più forte, lo dimostra l'ultimo giro; Antonelli, record su record: ne sono arrivati altri dopo il GP Canada.

Non c'è mai stato nessuno come Andrea Kimi Antonelli nella storia della Formula 1. A 19 anni è già unico nel suo genere, il primo a infilare una dietro l'altra le quattro vittorie iniziali della carriera, non ci sono Senna e Schumacher che tengano. Almeno in ques x.com

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