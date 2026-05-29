Domani si svolge la 33ª edizione del Trofeo Lorenzo Bandini a Brisighella, con grande attesa per la presenza del diciannovenne pilota italiano della Mercedes, capofila del Mondiale di Formula 1 dopo cinque gare e vincitore delle ultime quattro. Antonelli sarà il protagonista della manifestazione, che si svolge nel pomeriggio. La partecipazione del giovane pilota, attualmente in testa al campionato mondiale, attira l’attenzione degli appassionati.

Sarà Andrea Kimi Antonelli, il diciannovenne pilota italiano della Mercedes capofila del Mondiale di Formula 1 dopo cinque prove e vincitore delle ultime quattro di fila, il grande protagonista dell’edizione numero 33 del trofeo Lorenzo Bandini che si terrà sabato pomeriggio a Brisighella. Il dominatore del Mondiale con 131 punti sarà la punta di diamante di una giornata che resterà ancora una volta negli occhi e nella mente di tutti per la qualità e lo spessore dei premiati. Nato nel 1992 con il primo premiato che fu Ivan Capelli e proseguito poi con una sfilza di nomi di assoluta nobiltà automobilistica come quelli di Michael Schumacher,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sale l’attesa: domani Kimi Antonelli al Trofeo Bandini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trofeo Bandini, Brisighella si prepara ad accogliere Andrea Kimi Antonelli: "Festa con migliaia di persone"Sabato prossimo Brisighella ospiterà la 33ª edizione del Trofeo Lorenzo Bandini, un evento di rilievo nel mondo del motorsport.

Dalle vittorie mondiali all'abbraccio della sua Terra dei Motori: il Trofeo Bandini premia Andrea Kimi AntonelliIl giovane pilota, noto per i suoi successi a livello mondiale, si prepara a ricevere il prestigioso Trofeo Bandini.

Temi più discussi: Sale l’attesa: domani Kimi Antonelli al Trofeo Bandini; IN DIRETTA - Antonelli vince, Hamilton davanti a Verstappen, rivivi il Gran Premio del Canada con la cronaca testuale in diretta; F1, Kimi Raikkonen: Antonelli ha un talento speciale. Ferrari? Vedo segnali incoraggianti - Formula 1; F1 | FP1 GP Canada: Antonelli e Mercedes volano! Ferrari e gli altri lontani.

Kimi Antonelli si ripete anche in Giappone e fa sognare: vince davanti a Piastri e sale in testa al MondialeKimi Antonelli trionfa anche a Suzuka dopo la Cina, batte Piastri e Leclerc e diventa uno dei più giovani leader del Mondiale di Formula 1. Dopo la Cina, anche il Giappone. Kimi Antonelli continua a ... fanpage.it

Antonelli in pole a Suzuka: 'Sessione pulita e buona, ora testa a domani'Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone 2026, il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul leggendario circuito di Suzuka. Il giovane pilota ... it.blastingnews.com