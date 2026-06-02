Triplo | De Angelis vola a 15,74m e conquista l’oro universitario
De Angelis ha vinto la gara di salto in lungo con una misura di 15,74 metri, ottenendo l’oro universitario. Dopo un primo salto nullo, è riuscito a recuperare e migliorare la sua prestazione. La misura decisiva è stata quella di 15,74 metri, che ha rappresentato il suo miglior risultato.
? Domande chiave Come ha fatto De Angelis a recuperare dopo il primo salto nullo?. Quale misura ha segnato il primato decisivo di Mattia De Angelis?. Chi ha ottenuto un nuovo primato personale nella specialità del peso?. Perché il quinto posto di Nardocci segna una svolta per la stagione?.? In Breve Gabriele Tosti della Bergamo Star Atletica chiude secondo con 15,21 metri.. Marco Nardocci ottiene quinto posto nel peso con lancio da 15,70 metri.. Nardocci esordisce nella categoria assoluta utilizzando l'attrezzo da 7,260 chilogrammi.. De Angelis registra salti intermedi di 15,22, 15,56 e 15,40 metri a Novara.. Mattia De Angelis conquista il titolo italiano universitario nel triplo a Novara. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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