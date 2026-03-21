Mondiali atletica Andy Diaz vola nel salto triplo | 17.47 e oro azzurro da impazzire

Durante i Mondiali di atletica, Andy Diaz ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo con una prestazione di 17.47 metri. La gara si è svolta senza lunghe attese o esitazioni, e Diaz ha chiuso la competizione con una prestazione che ha sorpreso gli spettatori. La sua vittoria ha rappresentato un momento di grande soddisfazione per l’atletica azzurra.

Non ha aspettato, non ha studiato, non ha concesso margine all’incertezza. Andy Diaz ha messo il punto esclamativo all’inizio della storia, chiudendo subito un racconto che in fondo, era già scritto. Questa è stata la finale del salto triplo, messa subito in cassaforte al primo tentativo: 17.47 metri, miglior misura mondiale stagionale e gara, di fatto, già finita. A Torun l’azzurro di passaporto, cubano di nascita, si conferma sul gradino più alto del mondo indoor a un anno dal trionfo di Nanchino, con la semplice disinvoltura del campione. O per certi versi, del dominatore. L’italocubano ha infatti semplicemente ribadito con una naturalezza quasi disarmante il proprio dominio, soprattutto quando si gareggia indoor. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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