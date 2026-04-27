Boxe trionfo a Lamezia Terme | il Team Boxe Mesagne conquista triplo oro interregionale

La squadra di boxe di Mesagne ha partecipato al torneo interregionale di Lamezia Terme, ottenendo tre vittorie su altrettanti incontri. La competizione si è svolta nella città calabrese e ha visto protagonisti gli atleti della squadra pugliese, che sono riusciti a conquistare tre medaglie d’oro. La squadra ha così portato a casa un totale di tre titoli, confermando la propria presenza a livello regionale.

MESAGNE - Una performance da incorniciare quella della Team Boxe Mesagne, che ha fatto ritorno dal torneo interregionale di Lamezia Terme con un bottino prezioso: tre vittorie su tre incontri disputati. Una prova di forza collettiva che conferma la crescita costante del vivaio mesagnese.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Campionati regionali di boxe, il Team Tranchina conquista cinque medaglieUna domenica di sudore, grinta e grande boxe quella appena trascorsa nel capoluogo siciliano. Pugilato Under 19, tre giorni di boxe al Palavinci di Montecatini: in diretta su Italia Boxe TVDal 17 al 19 aprile le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili.