Wakana Kimura ha vinto il premio Postacchini a Fermo, ricevendo un violino. La giuria non ha assegnato il primo premio assoluto, ma ha conferito il riconoscimento a Kimura. La vincitrice ha ricevuto uno strumento musicale come premio. Le motivazioni della decisione della giuria non sono state rese note.

? Domande chiave Quale strumento unico ha ricevuto la vincitrice giapponese come premio?. Perché la giuria ha deciso di non assegnare il primo premio?. Chi ha realizzato le opere d'arte per i primi classificati?. Come può la musica trasformare l'economia e la cultura di Fermo?.? In Breve 128 musicisti di 29 nazioni hanno partecipato alla competizione a Fermo.. Shuxuan Jin e Yuexuan Shen hanno vinto le categorie A e B.. Il montepremi complessivo ha superato i 30 mila euro tra strumenti e medaglie.. Liceo artistico Caro-Preziotti-Licini ha realizzato opere per i primi classificati.. La musica giapponese trionfa al Concorso Postacchini con la vittoria di Wakana Kimura a Fermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trionfo giapponese a Fermo: Wakana Kimura vince il Postacchini

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