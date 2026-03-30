Il Giardino Giapponese riapre ad aprile | nuove date per le visite gratuite all’Istituto Giapponese di Cultura

Il Giardino Giapponese, situato presso l’Istituto Giapponese di Cultura, riapre al pubblico ad aprile 2026 con nuove date per le visite gratuite. L’apertura è prevista per il mese, offrendo l’opportunità di esplorare lo spazio dedicato alla cultura nipponica e alla natura. Le visite sono gratuite e si svolgeranno in diverse giornate del mese.

Buone notizie per gli amanti della cultura nipponica e della natura: il suggestivo giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura riapre le sue porte al pubblico con nuove date disponibili per il mese di aprile 2026. Dopo la riapertura di inizio anno, il calendario si aggiorna con nuovi appuntamenti: le visite, come di consueto, si svolgeranno il giovedì e il venerdì, con ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria online. È già possibile riservare il proprio posto tramite piattaforma Eventbrite a questo link: https:www.eventbrite.itebiglietti-visite-al-giardino-giapponese-758731906557 Un angolo di Giappone nel cuore di Roma. Situato a Roma, il giardino rappresenta un luogo unico nel suo genere: è infatti il primo giardino giapponese realizzato in Italia da un paesaggista giapponese. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Apertura del Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma, come prenotare la visitaSono ufficialmente aperte le prenotazioni per le visite al Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma, uno dei luoghi più affascinanti e... Ad aprile riapre il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, regno della simbologia e del mistero di Niki de Saint PhalleIl parco è dedicato agli Arcani Maggiori dei Tarocchi, con una serie di sculture a tema: riprenderà le porte al pubblico l'1 aprile fino al 15... Approfondimenti e contenuti su Giardino Giapponese Discussioni sull' argomento Ciliegio giapponese Shirotae del Giardino delle Piante: l'albero straordinario, dal bianco abbagliante in fiore; Il Giardino di Pojega riapre al pubblico; Riapre il giardino più bello di tutti: ci sono ben 7 milioni di fiori; Alla scoperta dei Giardini Butchart, un capolavoro floreale del Canada. Visita guidata al giardino giapponese della Garbatella - facebook.com facebook