Trionfo a Bruxelles | Pagano vince il Queen Elisabeth Competition

Notizia in breve

Il violoncellista ha vinto il primo premio al Queen Elisabeth Competition a Bruxelles. La vittoria gli garantisce un premio in denaro di 25.000 euro. La vittoria apre la possibilità di suonare con orchestre di rilievo internazionale nei prossimi quattro anni. La competizione è una delle più prestigiose nel settore musicale. La giuria ha valutato le esecuzioni sulla base di criteri tecnici e interpretativi. Il vincitore si è distinto per l’interpretazione di un brano per violoncello e orchestra.