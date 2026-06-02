Trionfo a Bruxelles | Pagano vince il Queen Elisabeth Competition
Il violoncellista ha vinto il primo premio al Queen Elisabeth Competition a Bruxelles. La vittoria gli garantisce un premio in denaro di 25.000 euro. La vittoria apre la possibilità di suonare con orchestre di rilievo internazionale nei prossimi quattro anni. La competizione è una delle più prestigiose nel settore musicale. La giuria ha valutato le esecuzioni sulla base di criteri tecnici e interpretativi. Il vincitore si è distinto per l’interpretazione di un brano per violoncello e orchestra.
? Domande chiave Quale strumento storico potrà suonare il musicista nei prossimi quattro anni?. Quanto denaro ha vinto il violoncellista grazie alla sua esecuzione?. Dove ha studiato Pagano prima di raggiungere il successo a Berlino?. Quando debutterà il vincitore sul palco del Teatro Carlo Felice?.? In Breve Premio di 25mila euro e prestito del violoncello Gofriller Casals del 1733.. Formazione tra Santa Cecilia, Accademia Chigiana e Universität der Künste di Berlino.. Maestri coinvolti Riccardo Martinini, Antonio Meneses, David Geringas e Jens Peter Maintz.. Debutto al Teatro Carlo Felice con la Giovine Orchestra Genovese a gennaio.. Il violoncellista romano Pagano conquista il primo premio alla 75ª edizione del Queen Elisabeth Competition. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Il Queen Elisabeth Competition al violoncellista 23enne PaganoEttore Pagano, 23 anni, violoncellista romano, ha vinto il primo premio assoluto alla 75ª edizione del Queen Elisabeth Competition di Bruxelles.
Leggi anche: Da Bruxelles a Modena, al San Carlo arriva Udovychenko, il trionfatore del "Queen Elisabeth"
Temi più discussi: Violoncellista Ettore Pagano vince 75/a edizione Queen Elisabeth competition; Il violoncellista Ettore Pagano vince la 75ª Queen Elisabeth Competition; Ettore Pagano. Dalla Chigiana ai palchi mondiali; Premio internazionale per il violoncellista Ettore Pagano.
L’Accademia Musicale Chigiana esprime la sua più viva soddisfazione e si congratula profondamente per lo storico trionfo di Ettore Pagano, vincitore del Primo Premio assoluto alla 75esima edizione del prestigioso Queen Elisabeth Competition di Bruxelles... facebook
Il Queen Elisabeth Competition al violoncellista 23enne PaganoEttore Pagano, 23 anni, violoncellista romano: è lui il vincitore del primo premio assoluto della 75ª edizione del Queen ... quotidiano.net
Ettore Pagano. Dalla Chigiana ai palchi mondialiIl giovane violoncellista ha vinto il prestigioso. Queen Elizabeth Competition. Le radici a Siena. msn.com