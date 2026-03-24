Da Bruxelles a Modena al San Carlo arriva Udovychenko il trionfatore del Queen Elisabeth
La Sonata per violino op. 18 di Richard Strauss è un’opera densa e sfuggente; non solo rappresenta la conclusione del periodo giovanile di Strauss, l’ultimo lavoro legato alle forme della musica cameristica, ma ci appare anche come l’estremo punto di arrivo del sonatismo da camera ottocentesco, fatto di intimità tormentata alternata a sfoggio di abilità virtuosistiche tese alle aspettative del pubblico. La vocazione di Šostakovic nelle sue ultime opere si indirizza verso il melos, ama approfondire la natura del 'canto': lunghe 'percorrenze' melodiche, segno di un estenuato bisogno di comunicazione, di un ultimo appiglio al mondo rassicurante dei suoni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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