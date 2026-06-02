il queen elisabeth competition al violoncellista 23enne pagano

Ettore Pagano, 23 anni, violoncellista romano, ha vinto il primo premio assoluto alla 75ª edizione del Queen Elisabeth Competition di Bruxelles. La competizione, uno dei più importanti concorsi internazionali, si è conclusa con la sua affermazione. La vittoria è stata annunciata al termine della finale. Pagano ha conquistato la giuria con la sua esibizione, ottenendo il massimo riconoscimento tra i partecipanti.

Ettore Pagano, 23 anni, violoncellista romano: è lui il vincitore del primo premio assoluto della 75ª edizione del Queen Elisabeth Competition di Bruxelles, uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale. La Sinfonia concertante op. 125 di Prokofiev, oltre al premio di 25mila euro, ha assicurato a Pagano il prestito per quattro anni del violoncello Matteo Gofriller Casals del 1733. Formatosi al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma dove si è laureato sotto la guida di Riccardo Martinini, Pagano si è poi perfezionato all’Accademia Chigiana con Antonio Meneses e David Geringas. Attualmente studia all’Universität der Künste di Berlino con Jens Peter Maintz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il violoncellista Ettore Pagano ha conquistato il Primo Premio (Premio Regina Mathilde) al prestigioso Queen Elisabeth Competition, diventando il primo italiano a raggiungere questo straordinario traguardo. Riceverà inoltre in prestito per quattro anni il prezi x.com

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