trieste parate e onori per gli 80 anni della bandiera italiana

Notizia in breve

A Trieste si svolgeranno celebrazioni per l’80° anniversario della bandiera italiana con una parata pomeridiana in Piazza Unità. Durante l’evento, sfileranno diversi reparti militari e civili. Il gonfalone della città sarà presente alla parata, accompagnato da rappresentanze delle forze armate e associazioni locali. La cerimonia prevede anche onori militari e momenti di commemorazione. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza e ordine pubblico.