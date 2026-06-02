Trieste parate e onori per gli 80 anni della bandiera italiana
A Trieste si svolgeranno celebrazioni per l’80° anniversario della bandiera italiana con una parata pomeridiana in Piazza Unità. Durante l’evento, sfileranno diversi reparti militari e civili. Il gonfalone della città sarà presente alla parata, accompagnato da rappresentanze delle forze armate e associazioni locali. La cerimonia prevede anche onori militari e momenti di commemorazione. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza e ordine pubblico.
? Punti chiave Quali reparti sfileranno durante la parata pomeridiana in Piazza Unità?. Chi sfilerà insieme al gonfalone della città di Trieste?. Dove si svolgeranno gli appuntamenti musicali della serata?. Come collegheranno le celebrazioni la memoria di Redipuglia alla città?.? In Breve Cerimonia mattutina in Piazza Unità d'Italia coordinata dalla Prefettura di Trieste. Parata pomeridiana con Fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri alle ore 17. Sfilata dei gonfaloni di Muggia e della Regione Friuli Venezia Giulia alle 17.20. Concerto del Conservatorio Giuseppe Tartini in Piazza Verdi alle ore 20.30. Trieste celebra gli 80 anni della con le cerimonie in Piazza Unità d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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